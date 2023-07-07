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Посадовцям Полтавського ГЗК олігарха Жеваго обрано запобіжні заходи. Розмір застави здивує

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Україна, П'ятниця 07 липня 2023 14:54
Посадовцям Полтавського ГЗК олігарха Жеваго обрано запобіжні заходи. Розмір застави здивує Фото: посадовцям Полтавського ГЗК олігарха Жеваго обрано запобіжні заходи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Печерський суд Києва обрав запобіжні заходи керівництву ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (Полтавського ГЗК) экс-нардепа и бізнесмена Костянтина Жеваго, а також керівництву фірми-прокладки, через яку відбувались махінації на підприємстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

"Відповідно до рішення судді, всі шість підозрюваних мають перебувати в СІЗО з альтернативою внесення застави. Організатор оборудок має внести 60 млн гривень, решта - від 2 до 40 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Підозрювані намагались уникнути контактів зі слідством та переховувались, але їх затримали та доставили в суд під конвоєм.

Ситуація навколо Полтавського ГЗК

Працівники ДБР, СБУ та Офіс генпрокурора наприкінці червня повідомили про підозру керівництву ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", який належить олігарху-втікачу Костянтину Жеваго.

Підозру повідомили керівництву правління комбінату, начальникам відділів, через які здійснювали фінансові оборудки підприємства, а також керівництву фірми-прокладки, через яку відбувались махінації.

Слідство ДБР встановило, що посадовці комбінату заволоділи майже 400 млн гривень від видобутку та подальшої реалізації корисних копалин державного значення без відповідних дозволів.

Зокрема, топ-менеджмент продавав без відповідних дозволів щебеневу сировину, яка виготовлялась з відходів, видобутих у кар’єрі корисних копалин. Готівка від продажу виводилася через конвертцентри та розподілялася між учасниками злочинної групи.

Наразі проведено 15 обшуків на території Києва, а також Харківської та Полтавської областей, в офісних приміщеннях та за місцями проживання топ-менеджерів комбінату, фірмах-прокладках та підприємств транзитно-конвертаційного сектору.

6 особам було повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинене організованою групою в особливо великому розмірі) КК України.

Максимальне покарання за цими статтями - до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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