Перевірка смерті пацієнта в Odrex заблокована: в ОВА кажуть, що немає документів

Комісію провести не зможуть

Ольга Мелай – вдова Ігоря Мелая, який помер після лікування у приватній клініці Odrex, – отримала відповідь від Департаменту охорони здоров'я Одеської ОВА.

Вона просила допустити її на засідання клініко-експертної комісії, яку провести Департаменту доручило Міністерство охорони здоров'я України. Проте чиновники відповіли, що не можуть провести цю комісію.

Міністерство доручило Департаменту оцінити якість лікування Ігоря Мелая після скарги його дружини. Жінка просила перевірити всі обставини лікування, медичні документи та можливі правки у них.

Вона також прагнула особисто бути присутньою на засіданні, аби передати власні документи – за її словами, вони не збігаються з тими, які клініка передала для кримінальної справи.

У Департаменті свою відмову пояснили тим, що запросили документацію у клінік "Дім медицини" та "Одрекс", але отримали відмову. Папери вилучили правоохоронці у межах кримінального провадження, тож зараз вони перебувають у слідчих.

Мова йде про справу, де поліція розслідує одразу кілька смертей пацієнтів клініки "Одрекс", серед яких і випадок Ігоря Мелая.

Розгляд справи відклали на невизначений термін

Посадовці додали, що справу розглянуть повторно лише тоді, коли отримають документи. Втім, жодних термінів чи конкретних дій для їх пошуку вони так і не назвали.

Тепер Ольга Мелай планує звернутися напряму до МОЗ, яке й давало доручення. Без висновків місцевої комісії міністерство не може розглянути справу у себе, тому перевірка опинилася фактично заблокованою.

Жінка зауважує, що ще у першій скарзі вимагала підняти електронні записи в Електронній системі охорони здоров'я. Вони заповнюються в реальному часі, підписані електронними цифровими підписами лікарів, і слідчі не можуть їх вилучити.

Але чиновники та комісія цю вимогу просто проігнорували. До того ж один із адвокатів Odrex сам пропонував їй звірити папери, стверджуючи, що у клініки залишаються копії.

Історія Ігоря Мелая

Чоловік проходив лікування в Odrex із лютого по вересень 2025 року. Його дружина наполягає на перевірці всього цього періоду.

Зокрема, вона просить оцінити призначення імунохіміотерапії, яку раптово зупинили після четвертого курсу з восьми запланованих, та операцію зі встановлення плеврального порту – після неї пацієнт три дні провів у реанімації на апараті штучної вентиляції легень.

Саме навколо цієї операції виявили найбільше нестиковок: у згоді, яку підписували родичі, вказувалася місцева анестезія, а в копії для суду клініка вказала вже внутрішньовенний наркоз.

Окрім цього, планову маніпуляцію Odrex подав як невідкладну, а післяопераційний стан пацієнта описав як такий, що пройшов без жодних ускладнень.