Проверка смерти пациента в Odrex заблокирована: в ОВА говорят, что документов нет

Комиссию провести не смогут

Ольга Мелай – вдова Игоря Мелая, умершего после лечения в частной клинике Odrex – получила ответ от Департамента здравоохранения Одесской ОВА.

Она просила допустить ее на заседание клинико-экспертной комиссии, которую провести Департаменту поручило Министерство здравоохранения Украины. Однако чиновники ответили, что не могут провести эту комиссию.

Министерство поручило Департаменту оценить качество лечения Игоря Мелая после жалобы его супруги. Женщина просила проверить все обстоятельства лечения, медицинские документы и возможные поправки у них.

Она также стремилась лично присутствовать на заседании, чтобы передать свои документы – по ее словам, они не совпадают с теми, которые клиника передала для уголовного дела.

В Департаменте свой отказ объяснили тем, что пригласили документацию в клиник "Дом медицины" и "Одрекс", но получили отказ. Бумаги изъяли правоохранители в рамках уголовного производства, и сейчас они находятся у следователей.

Речь идет о деле, где полиция расследует сразу несколько смертей пациентов клиники "Одрекс", среди которых и случай Игоря Мелая.

Рассмотрение дела отложили на неопределенный срок

Чиновники добавили, что дело будет рассмотрено повторно только тогда, когда получат документы. Впрочем, никаких терминов или конкретных действий по их поиску они так и не назвали.

Теперь Ольга Мелай планирует обратиться к Минздраву, которое и давало поручение. Без выводов местной комиссии министерство не может рассмотреть дело у себя, поэтому проверка оказалась фактически заблокированной.

Женщина отмечает, что еще в первой жалобе требовала поднять электронные записи в Электронной системе здравоохранения. Они заполняются в реальном времени, подписанные электронными цифровыми подписями врачей, и следователи не могут их удалить.

Но чиновники и комиссия это требование просто проигнорировали. К тому же, один из адвокатов Odrex сам предлагал ей сверить бумаги, утверждая, что у клиники остаются копии.

История Игоря Мелая

Муж проходил лечение в Odrex с февраля по сентябрь 2025 года. Его супруга настаивает на проверке всего этого периода.

В частности, она просит оценить назначение иммунохимиотерапии, внезапно остановившейся после четвертого курса из восьми запланированных, и операцию по установке плеврального порта – после нее пациент три дня провел в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

Именно вокруг этой операции обнаружили больше нестыковок: в согласии, которое подписывали родственники, указывалась местная анестезия, а в копии для суда клиника указала уже внутривенный наркоз.

Кроме этого, плановую манипуляцию Odrex подал как неотложную, а послеоперационное состояние пациента описал как прошедший без осложнений.