Справа Насірова. Підозрюваного бізнесмена Бахматюка заочно арештували

"7 березня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою власнику одного з агрохолдингів, який у власних інтересах надав неправомірну вигоду у розмірі 722 млн грн колишньому голові ДФС України та його раднику", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після затримання бізнесмена суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

У САП не назвали ім'я підозрюваного бізнесмена. Проте Олег Бахматюк вчора зробив заяву про його заочний арешт, назвавши рішення ВАКС "тиском на бізнес".

"Рішення про мій заочний арешт по справі Насірова є грубим порушенням міжнародного права і безглуздим продовженням спроб НАБУ звинуватити мене хоч у чомусь", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, слідство на початку лютого завершило справу щодо ексочільника ДФС Романа Насірова та його радника.

За даними правоохоронців, протягом 2015-2016 років глава ДФС одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень неправомірної вигоди від власника компаній аграрного холдингу за відшкодування ПДВ в прискореному режимі.

Хабар нарахували в іноземній валюті (5,5 млн доларів та 21 млн євро) через низку компаній, зареєстрованих за кордоном, які належали власнику одного з агрохолдингів. Ексчиновник виводив кошти через підприємства-нерезиденти, контроль над діяльністю яких здійснювався безпосередньо Насіров, його радник та інші особи, переважно родичі.

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