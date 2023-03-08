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Дело Насирова. Подозреваемого бизнесмена Бахматюка заочно арестовали

Фото: владелец агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк (latifundist com)
Автор: Наталья Юрченко

Высший антикоррупционный суд вчера, 7 марта, заочно арестовал владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка. Его подозревают в предоставлении взятки бывшему главе Государственной фискальной службы Роману Насирову и его советнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.

"7 марта 2023 года следователь судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей владельцу одного из агрохолдингов, который в собственных интересах предоставил неправомерную выгоду в размере 722 млн грн бывшему главе ГФС" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что после задержания бизнесмена судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

В САП не назвали имени подозреваемого бизнесмена. Однако Олег Бахматюк вчера сделал заявление о его заочном аресте, назвав решение ВАКС "давлением на бизнес".

"Решение о моем заочном аресте по делу Насирова является грубым нарушением международного права и бессмысленным продолжением попыток НАБУ обвинить меня хоть в чем-то", - говорится в заявлении.

Напомним, следствие в начале февраля завершило дело в отношении экс-главы ГФС Романа Насирова и его советника.

По данным правоохранителей, в течение 2015-2016 годов глава ГФС получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн гривен неправомерной выгоды от владельца компаний аграрного холдинга за возмещение НДС в ускоренном режиме.

Взятка насчитали в иностранной валюте (5,5 млн долларов и 21 млн евро) через ряд компаний, зарегистрированных за границей, принадлежавших владельцу одного из агрохолдингов. Экс-чиновник выводил средства через предприятия-нерезиденты, контроль за деятельностью которых осуществлялся непосредственно Насиров, его советник и другие лица, преимущественно родственники.

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Роман НасировСАПНАБУ