Нова справа одеського екс-військкома. Хто такий Євген Борисов і в чому його звинувачують

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Хабарі, авто та нерухомість в Іспанії: чим "прославився" Борисов

Історія з Борисовим почалася навесні 2023 року. У квітні з'явилися публікації про нібито хабарі на 5 000 євро за "білі квитки" для військовозобов'язаних, а також купівлю нерухомості в Іспанії на мільйони євро.

Повідомлялося, що сам військком у грудні-січні виїжджав на відпочинок до іспанської Марбельї. Там його дружина орендувала квартиру за 5 000 євро на місяць. А на його матір-пенсіонерку оформили віллу майже за 4 млн євро.

Вже у 2023 році дружина Борисова нібито придбала офіс із терасою у престижному кварталі Golden Mile. Сам військком завіз в Україну елітний автомобіль Mercedes Benz G63 AMG (орієнтовна вартість 250 000 доларів). Скандал підігрівався чутками про те, що в Одесі найдорожчий "білий квиток", який дозволяє уникнути мобілізації.

На цьому тлі Борисова відсторонили від обов'язків. Як заявили в Оперативному командуванні "Південь", обвинувачення у корупції дискредитують процес мобілізації та підривають довіру до Збройних сил. Також щодо нього призначили службову та профільну перевірку.

Фото: вілла родини Борисова в іспанській Марбельї (скриншот сюжету "Української правди")

А вже 3 травня Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу. За фактом хабарів, за які він наказував не мобілізувати тих чи інших осіб.

Санкція ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем в умовах воєнного часу) передбачає до 12 років позбавлення волі. Паралельно встановлювалося коло причетних та перевірялася інформація про статки сім'ї Борисова, які не відповідали доходам.

У червні вийшло розслідування "Української правди", яке підтвердило наявність нерухомості на узбережжі Іспанії. Журналісти встановили, що вілла в Марбельї була куплена майже за 4 млн євро наприкінці 2022 року та записана на матір військкома. А його дружина стала власницею офісу на головній вулиці міста.

Фото: елітне авто одеського військкома (скриншот сюжету "Української правди")

Крім того, у власності родини виявився "Мерседес Гелендваген" вартістю 500 тисяч доларів. Сам Борисов у розмові з журналістами заперечував, що має нерухомість. Нібито він не втручається у справи дружини-бізнесвумен, у якої магазини в Болгарії і яка може дозволити дорогі покупки.

Як реагувала влада та звільняла військкома

Наступного дня після сюжету "Батальйон Іспанія" голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював перевірки військкоматів. І попросив правоохоронці перевірити військкомів у всіх областях.

У Сухопутних військах заявили, що нульова толерантність до корупції залишається принциповою позицією у ЗСУ. А також пообіцяли сприяти всім необхідним заходам під час розслідування справи Борисова.

Прем'єр Денис Шмигаль оголосив про створення урядової комісії, до якої увійшли перший заступник міністра оборони, правоохоронний блок та представники НАЗК.

"Одеського військкома буде звільнено зі своєї посади", - сказав і додав, що за рішенням Ставки головнокомандувача перевірять й інших військкомів.

А президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні пройшовся по Борисову.

"Цієї людини точно не повинно бути в системі комплектування Збройних сил. Дуже неприємно, відверто аморально і неправильно, що ця людина, попри все, залишалася на своїй посаді", - зазначив він.

За кілька днів військкома звільнили. Тоді ж повідомлялося, що за кордон Борисов виїжджав не на відпочинок, а на лікування, і це було законно.

Що встановило слідство та як заарештовували

У липні голова Національного агентства із запобігання корупції (НАПК) Олександр Новіков заявив, що Борисова викрили на незаконному збагаченні на рекордні 188 млн гривень.

"Один лише об'єкт, куплений в Іспанії, коштує 3 млн 700 тисяч євро. І таких об'єктів ще кілька - все вартістю від півмільйона євро", - зазначив він.

За його словами, колишній військком пояснював, що всі ці гроші - нібито "позички", які він отримав від різних підприємців. У тому числі від співвласника одеського нічного клубу "Ібіца". Але підтвердження цих фактів не було.

Новіков наголосив, що окремі угоди про позики, які були надані як доказ, були підписані людьми, яких не було в Одесі на момент підписання. "Це кричущий факт", - додав він.

Фото: Євген Борисов на суді щодо обрання запобіжного заходу (Віталій Носач/РБК-Україна)

22 липня повідомили про підозру у незаконному збагаченні та навмисному ухиленні від служби. Слідство встановило, що сім'я придбала авто та нерухомість на суму понад 101 млн гривень при тому, що офіційний дохід не покриває витрати. А у грудні він виписався зі шпиталю і більше двох тижнів не з'являвся на роботі без поважних причин (в умовах воєнного стану).

Тоді ж у ДБР заявили, що оголосили колишнього військкома у розшук для приводу до суду з метою обрання запобіжного заходу. За новими статтями йому загрожувало до 10 років позбавлення волі.

Через два дні пошуків Борисова затримали у Києві. Сам він стверджував, що спеціально приїхав до столиці.

Печерський районний суд Києва взяв його під варту та призначив заставу у 150 млн гривень. 20 жовтня продовжив запобіжний захід, але скоротив заставу до 100 млн. У листопаді Київський апеляційний суд залишив запобіжний захід в силі.

15 квітня 2024 року завершилося досудове розслідування фактів незаконного збагачення. У справі фігурують активи майже на 150 млн гривень, які були придбані за відсутності законних доходів на цю суму.

На нерухомість в Іспанії, Україні, а також на елітні автомобілі накладено арешт.

Що відомо про нову справу та чому затримали повторно

Поступово суди знизили суму застави до 12 млн гривень. За підозрюваного внесли заставу і сьогодні він мав вийти із СІЗО. Прямо на виході його затримали повторно, але вже по іншій справі.

Фото: повторне затримання Борисова на виході із СІЗО (dbr.gov.ua)

Як повідомили у ДБР, було отримано інформацію, що Борисов планував переховуватися за кордоном. Тому його затримали та оголосили нову підозру.

Цього разу - у тому, що він організував схему легалізації незаконних доходів на 142 млн гривень.

"Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додали в Офісі генпрокурора.

При підготовці тексту використовувалися: матеріали журналістських розслідувань, заяви українських чиновників та представників правоохоронних органів, релізи Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора.