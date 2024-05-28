Новое дело одесского экс-военкома. Кто такой Евгений Борисов и в чем обвиняют на этот раз

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Взятки, авто и недвижимость в Испании: чем "прославился" Борисов

История с Борисовым началась весной 2023 года. В апреле появились публикации о якобы взятках на 5 000 евро за "белые билеты" для военнообязанных, а также о покупке недвижимости в Испании на миллионы евро.

Сообщалось, что сам военком в декабре-январе выезжал на отдых в испанскую Марбелью. Там его жена арендовала квартиру за 5 000 евро в месяц. А на его мать-пенсионерку оформили виллу почти за 4 млн евро.

Уже в 2023 году жена Борисова якобы приобрела офис с террасой в престижном квартале Golden Mile. Сам военком завез в Украину элитный автомобиль Mercedes Benz G63 AMG (ориентировочная стоимость 250 000 долларов). Скандал подогревался слухами о том, что в Одессе самый дорогой "белый билет", который позволяет избежать мобилизации.

На этом фоне Борисова отстранили от обязанностей. Как заявили в Оперативном командовании "Юг", обвинения в коррупции дискредитируют процесс мобилизации и подрывают доверие к Вооруженным силам. Также в отношении него назначили служебную и профильную проверку.

Фото: вилла семьи Борисова в испанской Марбелье (скриншот сюжета "Украинской правды")

А уже 3 мая Государственное бюро расследований завело уголовное дело. По факту взяток, за которые он давал указание не мобилизовать тех или иных лиц.

Санкция ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (злоупотребления служебным положением в условиях военного времени) предусматривает до 12 лет лишения свободы. Параллельно устанавливался круг причастных и проверялась информация о состоянии семьи Борисова, которое не соответствует доходам.

В июне вышло расследование "Украинской правды", которое подтвердило наличие недвижимости на испанском побережье. Журналисты установили, что вилла в Марбелье была куплена почти за 4 млн евро в конце 2022 года и записана на мать военкома. А его жена стала владелицей офиса на главной улице города.

Фото: элитное авто одесского военкома (скриншот сюжета "Украинской правды")

Кроме того, в собственности семьи оказался "Мерседес Гелендваген" стоимостью 500 000 долларов. Сам Борисов в разговоре с журналистами отрицал, что владеет недвижимостью. Якобы он не вмешивается в дела жены-бизнесвумен, у которой магазины в Болгарии и которая может позволить дорогие покупки.

Как реагировали власти и увольняли военкома

На следующий день после сюжета "Батальон Испания" глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал проверки военкоматов. И попросил правоохранительные органы проверить военкомов во всех областях.

В Сухопутных войсках заявили, что нулевая толерантность к коррупции остается принципиальной позицией в ВСУ. А также пообещали способствовать всем необходимым мерам при расследовании дела Борисова.

Премьер Денис Шмыгаль объявил о создании правительственной комиссии, в которую вошли первый замминистра обороны, правоохранительный блок и представители НАПК.

"Одесский военком будет уволен со своей должности", - сказал и добавил, что по решению Ставки главнокомандующего проверят и других военкомов.

А президент Владимир Зеленский в вечернем обращении прошелся по Борисову.

"Этого человека точно не должно быть в системе комплектования Вооруженных сил. Очень неприятно, откровенно аморально и неправильно, что этот человек, несмотря ни на что, оставался на своей должности", - отметил он.

Спустя несколько дней военкома уволили. Тогда же сообщалось, что за границу Борисов выезжал не на отдых, а на лечение, и это было законно.

Что установило следствие и как арестовывали

В июле глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил, что Борисова разоблачили на незаконном обогащении на рекордные 188 млн гривен.

"Один только объект, купленный в Испании, стоит 3 млн 700 тысяч евро. И таких объектов еще несколько - все стоимостью от полумиллиона евро", - отметил он.

По его словам, бывший военком объяснял, что все эти деньги - якобы "ссуды", которые он получил от разных предпринимателей. В том числе от совладельца одесского ночного клуба "Ибица". Но подтверждения этих фактов не было.

Новиков подчеркнул, что отдельные соглашения о займах, которые были предоставлены в качестве доказательства, были подписаны людьми, которых не было в Одессе на момент подписания. "Это вопиющий факт", - добавил он.

Фото: Евгений Борисов на суде по избранию меры пресечения (Виталий Носач/РБК-Украина)

22 июля сообщили о подозрении в незаконном обогащении и умышленном уклонении от службы. Следствие установило, что семья приобрела авто и недвижимость на сумму свыше 101 млн гривен при том, что официальный доход не покрывает расходы. А в декабре он выписался из госпиталя и более двух недель не появлялся на работе без уважительных причин (в условиях военного положения).

Тогда же в ГБР заявили, что объявили бывшего военкома в розыск для привода в суд с целью избрания меры пресечения. По новым статьям ему грозило до 10 лет лишения свободы.

Спустя два дня поисков Борисова задержали в Киеве. Сам он утверждал, что специально приехал в столицу.

Печерский районный суд Киева взял его под стражу и назначил залог в 150 млн гривен. 20 октября продлил меру пресечения, но сократил залог до 100 млн. В ноябре Киевский апелляционный суд оставил меру пресечения в силе.

15 апреля 2024 года завершилось досудебное расследование фактов незаконного обогащения. В деле фигурируют активы почти на 150 млн гривен, которые были куплены при отсутствии законных доходов на эту сумму.

На недвижимость в Испании, Украине, а также на элитные автомобили наложен арест.

Что известно о новом деле и почему задержали повторно

Постепенно суды снизили сумму залога до 12 млн гривен. За подозреваемого внесли залог и сегодня он должен был выйти из СИЗО. Прямо на выходе его задержали повторно, но уже по другому делу.

Фото: повторное задержание Борисова на выходе из СИЗО (dbr.gov.ua)

Как сообщили в ГБР, была получена информация, что Борисов планировал скрыться за границей. Поэтому его задержали и объявили новое подозрение.

На этот раз - в том, что он организовал схему легализации незаконных доходов на 142 млн гривен.

"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в Офисе генпрокурора.

При подготовке текста использовались: материалы журналистских расследований, заявления украинских чиновников и представителей правоохранительных органов, релизы Государственного бюро расследований и Офиса генпрокурора.