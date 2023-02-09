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Справа MH17: Нідерланди викликали посла РФ через докази причетності Путіна до катастрофи

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Четвер 09 лютого 2023 05:50
Справа MH17: Нідерланди викликали посла РФ через докази причетності Путіна до катастрофи Фото: Нідерланди викликали посла РФ через докази причетності Путіна до катастрофи MH17 (flickr.com/osce_smmu)
Автор: Олег Васьків

Нідерланди викликали посла російського посла і вимагають пояснень у зв'язку з розслідуванням в справі про збиття літака рейсу МН17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

"Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив у Палаті представників, що причиною цього стали висновки Спільної слідчої групи стосовно ролі президента РФ Путіна", - пише видання.

Як зауважують ЗМІ, партія D66 вже запропонувала вислати російського посла з країни. Однак Рютте воліє тримати відкритими лінії зв'язку з Москвою. А якщо Нідерланди вишлють посла, РФ зробить аналогічний жест.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року суд Гааги поінформував про фальсифікацію доказів, наданих російською стороною у справі МН17.

Також суд ухвалив що літак був збитий ракетою ЗРК "Бук" з території окупованого населеного пункту Первомайське в Донецькій області.

Слідчі 8 лютого вказали, що мають переконливі докази того, що російський диктатор Путін особисто схвалив поставку зенітно-ракетного комплексу "Бук-М1" до України у 2014 році.

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