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Дело MH17: Нидерланды вызвали посла РФ из-за доказательств причастности Путина к катастрофе

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Четверг 09 февраля 2023 05:50
Дело MH17: Нидерланды вызвали посла РФ из-за доказательств причастности Путина к катастрофе Фото: Нидерланды вызвали посла РФ из-за доказательств причастности Путина к катастрофе MH17 (flickr.com/osce_smmu)
Автор: Олег Васкив

Нидерланды вызвали посла российского посла и требуют объяснений в связи с расследованием по делу об сбитии самолета рейса МН17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

"Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в Палате представителей, что причиной этого стали выводы Совместной следственной группы по поводу роли президента РФ Путина", - пишет издание.

Как отмечают СМИ, партия D66 уже предложила выслать российского посла из страны. Однако Рютте предпочитает держать открытыми линии связи с Москвой. А если Нидерланды вышлют посла, РФ совершит аналогичный жест.

Напомним, в ноябре 2022 года суд Гааги проинформировал о фальсификации доказательств, предоставленных российской стороной по делу МН17.

Также суд постановил, что самолет был сбит ракетой ЗРК "Бук" с территории оккупированного населенного пункта Первомайское в Донецкой области.

Следователи 8 февраля указали, что имеют убедительные доказательства того, что российский диктатор Путин лично одобрил поставку зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" в Украину в 2014 году.

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