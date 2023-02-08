Справа MH-17: слідчі опублікували розмову Путіна з ексватажком "ЛНР"

Спільна слідча група (JIT) з розслідування збиття рейсу MH17 опублікувала перехоплену розмову російського диктатора Володимира Путіна з колишнім ватажком "ЛНР" Ігорем Плотницьким, яка відбулася 15 листопада 2017 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане JIT.
У ході розмови Путін розпитував ексватажка про перебіг бойових дій, економічне становище та цікавився ініціативою екснардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука щодо обміну полоненими.
Плотницький, в свою чергу, скаржився на поганий рівень життя на окупованій території, а пропозицію Медведчука підтримав.
Зазначено, що це перша оприлюднена розмова безпосередньо російського диктатора Путіна з ватажками "Л/ДНР".
Нагадаємо, слідчі з'ясували, що російський диктатор Володимир Путін особисто схвалив поставку зенітно-ракетного комплексу "Бук-М1" до України у 2014 році, яким пізніше було збито літак "Малазійських авіаліній".
Генеральний прокурор України Андрій Костін прокоментував оприлюднені сьогодні матеріали щодо причетності Путіна до збиття літака MH17. За його словами, "тепер ні в кого немає сумнівів",
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