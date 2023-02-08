Дело MH-17: следователи опубликовали разговор Путина с экс-предводителем "ЛНР"

Совместная следственная группа (JIT) по расследованию сбития рейса MH17 опубликовала перехваченный разговор российского диктатора Владимира Путина с бывшим предводителем "ЛНР" Игорем Плотницким, который состоялся 15 ноября 2017 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное JIT.

Отмечено, что это первый обнародованный разговор непосредственно российского диктатора Путина с предводителями "Л/ДНР".

Плотницкий, в свою очередь, жаловался на плохой уровень жизни на оккупированной территории, а предложение Медведчука поддержал.

В ходе разговора Путин расспрашивал эксватажка о ходе боевых действий, экономическом положении и интересовался инициативой экснардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука по обмену пленными.

Напомним, следователи выяснили, что российский диктатор Владимир Путин лично одобрил поставку зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" в Украину в 2014 году, которым позже был сбит самолет "Малазийских авиалиний".

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин прокомментировал обнародованные сегодня материалы о причастности Путина к сбитию самолета MH17. По его словам, "теперь ни у кого нет сомнений",

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