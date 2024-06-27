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Справа мера Мукачева: соратнику Балоги обрали запобіжний захід

Мукачево, Четвер 27 червня 2024 11:56
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Справа мера Мукачева: соратнику Балоги обрали запобіжний захід Фото: ВАКС арештував ексначальника відділу міськради Мукачево (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід фігуранту справи мера Мукачева Андрія Балоги. Йдеться про колишнього начальника земельного відділу Мукачівської міськради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Як зазначається, сьогодні, 27 червня, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід до колишнього начальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради Мукачева Закарпатської області.

ВАКС призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з альтернативою внесення 5 млн гривень застави.

У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки, зокрема не залишати межі Мукачева без дозволу детектива, прокурора та суду, здати паспорти і носити електронний браслет.

Справа мера Мукачева

Нагадаємо, мера міста Мукачево Закарпатської області Андрія Балогу та голову райради викрили на продажу землі заниженими цінами. Як встановило слідство, мер "просунув" прийняття рішення щодо продажу ділянки за ціною, яка була заниженою у майже дев'ять разів.

Балозі та голові Мукачівської районної ради Михайлу Ланю повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем.

Вчора, 26 червня, ВАКС обрав запобіжний захід Балозі. Його також заарештували з можливістю внести заставу.

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Закарпатська область Запобіжний захід Мукачево
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