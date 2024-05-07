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Справа Коломойського: що показали звіт незалежного аудитора та фінансова звітність "ПриватБанку"

Вівторок 07 травня 2024 15:41
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Справа Коломойського: що показали звіт незалежного аудитора та фінансова звітність "ПриватБанку" Фото: що показали звіт незалежного аудитора та фінансова звітність "ПриватБанку" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

"ПриватБанк" оприлюднив свою фінансову звітність та звіт незалежного аудитора з "великої четвірки" KPMG, згідно з якими не було знайдено збитків по кримінальному провадженню проти бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оприлюднені документи.

Так, у 2023 році "ПриватБанк" не виявив збитків і зафіксував прибуток у розмірі 37,765 мільярда гривень, що є на 7,567 мільярда гривень більше, ніж у попередньому році.

Також в звіті говориться, що банк проаналізував можливі втрати внаслідок окупації частини територій України та створив резерв на суму 513 мільйонів гривень. Проте, в цьому контексті немає жодних вказівок про збитки, пов'язані з діями, які інкримінуються Ігорю Коломойському.

Справа Коломойського

Нагадаємо, 7 вересня Коломойському оголосили підозру в заволодінні 9,2 мільярда гривень ПриватБанку.

Пізніше він отримав підозру за трьома статтями. Слідство встановило, що олігарх з 2013 по 2014 роки незаконно заволодів 5,8 млрд грн.

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