ua en ru
Пт, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Справа Коломойського: БЕБ зменшило суму збитків на 1,3 млрд гривень

П'ятниця 23 серпня 2024 11:36
UA EN RU
Справа Коломойського: БЕБ зменшило суму збитків на 1,3 млрд гривень Фото: Ігор Коломойський (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) за тиждень змінило раніше оголошену підозру, зменшивши суму нібито заволодіння коштами на 1,3 мільярди гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар адвоката Олександра Лисака.

"Вже не вперше БЕБ відмовляється від змісту своїх підозр Ігорю Коломойському, змінюючи їх до невпізнаваності", - зазначає адвокат Олександр Лисак.
За його словами, така поведінка правоохоронців може свідчити про їхню невпевненість у власних доказах.

Адвокат також наголошує на тому, що між серпнем 2023 року та серпнем 2024 року БЕБ вже кілька разів змінювало формулювання підозр, кожного разу називаючи різні суми збитків.

"Спочатку йшлося про заволодіння 1 млрд гривень заводу "Нафтохімік Прикарпаття", пізніше - про 5,8 млрд "Приватбанку", ще пізніше - про 5,3 млрд "Приватбанку" та "Укрнафти", а на останньому етапі - про 4 млрд гривень", - додав він.

"У слідства немає жодного доказу, який би підтверджував, що хоча б одна витрачена гривня пішла на рахунок Ігоря Коломойського", - зазначив Лисак.

Також адвокат звертає увагу на те, що фінансова звітність Приватбанку за період з 2013 по 2023 рік, оприлюднена на початку травня 2024 року, жодним чином не відображає збитків, які б могли бути пов'язані з протиправними діями, у яких підозрюють Коломойського.

"Ми сподіваємося на справедливий розгляд справи в Європейському суді з прав людини", - резюмував Лисак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бюро економічної безпеки Ігор Коломойский
NEWS
День прапора. Як синьо-жовтий стяг в Україні став символом боротьби за волю
День прапора. Як синьо-жовтий стяг в Україні став символом боротьби за волю
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна