Дело Коломойского: БЭБ снизило сумму убытков на 1,3 млрд гривен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий адвоката Александра Лысака.

"Уже не первый раз БЭБ отказывается от содержания своих подозрений Игорю Коломойскому, изменяя их до неузнаваемости", - отмечает адвокат Александр Лысак.

По его словам, такое поведение стражей порядка может свидетельствовать об их неуверенности в собственных доказательствах.

Адвокат также отмечает, что между августом 2023 года и августом 2024 года БЭБ уже несколько раз меняло формулировку подозрений, каждый раз называя разные суммы убытков.

"Сначала речь шла о завладении 1 млрд гривен завода "Нефтехимик Прикарпатья", позже - о 5,8 млрд "Приватбанка", еще позже - о 5,3 млрд "Приватбанка" и "Укрнафты", а на последнем этапе - о 4 млрд гривен ", – добавил он.

"У следствия нет ни одного доказательства, подтверждающего, что хотя бы одна израсходованная гривна пошла на счет Игоря Коломойского", - отметил Лысак.

Также адвокат обращает внимание на то, что финансовая отчетность Приватбанка за период с 2013 по 2023 год, обнародованная в начале мая 2024 года, никоим образом не отражает убытков, которые могли бы быть связаны с противоправными действиями, в которых подозревают Коломойского.

"Мы надеемся на справедливое рассмотрение дела в Европейском суде по правам человека", – резюмировал Лысак.