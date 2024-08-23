Дело Коломойского: БЭБ снизило сумму убытков на 1,3 млрд гривен
Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) за неделю изменило ранее объявленное подозрение, уменьшив сумму якобы завладения средствами на 1,3 миллиарда гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий адвоката Александра Лысака.
"Уже не первый раз БЭБ отказывается от содержания своих подозрений Игорю Коломойскому, изменяя их до неузнаваемости", - отмечает адвокат Александр Лысак.
По его словам, такое поведение стражей порядка может свидетельствовать об их неуверенности в собственных доказательствах.
Адвокат также отмечает, что между августом 2023 года и августом 2024 года БЭБ уже несколько раз меняло формулировку подозрений, каждый раз называя разные суммы убытков.
"Сначала речь шла о завладении 1 млрд гривен завода "Нефтехимик Прикарпатья", позже - о 5,8 млрд "Приватбанка", еще позже - о 5,3 млрд "Приватбанка" и "Укрнафты", а на последнем этапе - о 4 млрд гривен ", – добавил он.
"У следствия нет ни одного доказательства, подтверждающего, что хотя бы одна израсходованная гривна пошла на счет Игоря Коломойского", - отметил Лысак.
Также адвокат обращает внимание на то, что финансовая отчетность Приватбанка за период с 2013 по 2023 год, обнародованная в начале мая 2024 года, никоим образом не отражает убытков, которые могли бы быть связаны с противоправными действиями, в которых подозревают Коломойского.
"Мы надеемся на справедливое рассмотрение дела в Европейском суде по правам человека", – резюмировал Лысак.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.