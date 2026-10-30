Справа "Карфаген": ВАКС пом'якшив запобіжний захід фігурантам

Вищий антикорупційний суд зменшив розміри застав та залишив під вартою трьох фігурантів справи про шахрайські кол-центри "Карфаген".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Суд частково задовольнив клопотання сторони захисту та ще на два місяці продовжив строк тримання під вартою трьом учасникам злочинної організації. За даними слідства, це угруповання діяло в Офісі генпрокурора та займалося "кришуванням" шахрайських кол-центрів.

Йдеться про заступника керівника підрозділу Офісу генпрокурора Сергія Кропиву, якого звинувачують у керуванні злочинною організацією, його спільницю Єлизавету "Музу" Івахненко та довірену особу.

Суд знизив суми застави для підозрюваних: для Сергія Кропиви - зі 120 млн грн до 93 млн грн, для Єлизавети Івахненко - з 20 млн грн до 15 млн грн, а для довіреної особи - з 15 млн грн до 11,6 млн грн.

Справа "Карфаген"

Нагадаємо, НАБУ та САП розкрили подробиці розслідування під назвою "Карфаген". За даними слідства, один із високопосадовців Офісу генерального прокурора міг забезпечувати "кришування" шахрайських колл-центрів.

Ключовим фігурантом справи став заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергій Кропива.

На оприлюднених антикорупційними органами записах також згадувався генеральний прокурор Руслан Кравченко. Зокрема, Кропива нібито організував переліт його співмешканки до Іспанії незадовго до запланованого відрядження туди самого генпрокурора.

Пізніше, 6 вересня, ВАКС обрав Кропиві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 120 млн гривень.