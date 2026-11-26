Як зазначив суддя під час засідання 26 листопада, прокурор в апеляційній скарзі просив скасувати попередню ухвалу слідчого судді та ухвалити нову - задовольнивши клопотання детектива у повному обсязі щодо тримання підозрюваного під вартою на 60 днів із визначенням застави у 100 млн гривень.

За позицією обвинувачення, Дука зберігає службові зв'язки, які дозволяють йому залучати кошти та впливати на інших осіб.

Зокрема, прокурор звернув увагу на те, що попередню заставу в 65 млн гривень за підозрюваного внесли 1466 платників, а також навів обставини збору коштів серед працівників СБУ та зустрічі Дуки вже після його звільнення.

Крім того, сторона обвинувачення вбачає ризик знищення доказів у справі.

Під час слухань суд розпочав заслуховувати позицію сторони захисту - адвокатів Дуки, після чого оголосив перерву у засіданні до 12:00 8 грудня.