Прокурор САП попросил взять фигуранта дела "Карфаген" генерал-майора СБУ Сергея Дуку под стражу на 60 дней и увеличить залог до 100 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Апелляционной палаты ВАКС.
Как отметил судья во время заседания 26 ноября, прокурор в апелляционной жалобе просил отменить предварительное определение следственного судьи и принять новое - удовлетворив ходатайство детектива в полном объеме по содержанию подозреваемого под стражей на 60 дней с определением залога в 100 млн гривен.
По позиции обвинения Дука сохраняет служебные связи, которые позволяют ему привлекать средства и влиять на других лиц.
В частности, прокурор обратил внимание, что предыдущий залог в 65 млн гривен за подозреваемого внесли 1466 плательщиков, а также привел обстоятельства сбора средств среди работников СБУ и встречи Дуки уже после его увольнения.
Кроме того, сторона обвинения усматривает риск уничтожения доказательств по делу.
Во время слушаний суд начал заслушивать позицию стороны защиты - адвокатов Дуки, после чего объявил перерыв в заседании до 12:00 8 декабря.
Напомним, что 13 ноября генерал-майор СБУ Сергей Дука вышел из следственного изолятора после внесения залога в размере 65 млн. гривен. Полную сумму средств внесли за фигуранта дела "Карфагена" в тот же день.
В то же время, сам Дука комментировал деятельность антикоррупционных органов.
В частности, он заявлял, что НАБУ и САП нужны Украине, но их руководители не должны иметь индульгенции.
По словам генерал-майора, важность работы этих институтов для государства не освобождает их сотрудников от ответственности и необходимости независимого расследования их действий.