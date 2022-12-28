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Справа "Харківських угод". Суд дозволив арешт екс-міністра оборони

Фото: колишній міністр оборони Михайло Єжель (lviv.media)
Автор: Каріна Левицька

Київський апеляційний суд надав дозвіл на арешт ексміністра оборони України Михайла Єжеля за справою про вчинення ним державної зради. Екс-міністр є фігурантом справи про "Харківські угоди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Суд розглянув апеляційну скаргу прокурора на ухвалу судді та обрав для ексміністра запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, у квітні 2010 року ексміністр оборони України за попередньою змовою з колишніми президентом, прем'єр-міністром, міністром юстиції та міністром закордонних справ, порушивши Конституцію України, погодили проєкт Угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території нашої держави.

Внаслідок таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ Чорноморського флоту РФ на території України, їх переоснащення й модернізації, а надалі вторгнення збройних сил Російської Федерації й окупації ними АР Крим і м. Севастополь.

Наразі підозрюваний переховується від органів досудового розслідування за межами території України та оголошений у розшук.

Нагадаємо, у серпні 2022 року правоохоронці оголосили підозру колишньому міністру оборони Михайлу Єжелю у справі про "Харківські угоди". Тепер же суд дозволив його арешт.

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держзрада