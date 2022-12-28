Дело "Харьковских соглашений". Суд разрешил арест экс-министра обороны

Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на арест экс-министра обороны Украины Михаила Ежеля по делу о совершении им государственной измены. Экс-министр является фигурантом дела о "Харьковских соглашениях".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на постановление судьи и избрал для экс-министра меру пресечения в виде содержания под стражей.
По данным следствия, в апреле 2010 года экс-министр обороны Украины по предварительному сговору с бывшим президентом, премьер-министром, министром юстиции и министром иностранных дел, нарушив Конституцию Украины, согласовали проект Соглашения между Украиной и РФ о пребывании Черноморского флота РФ на территории нашего государства.
В результате таких действий были созданы предпосылки для увеличения численности войск Черноморского флота РФ на территории Украины, их переоснащения и модернизации, а в дальнейшем вторжения вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими АР Крым и г. Севастополь.
В настоящее время подозреваемый скрывается от органов досудебного расследования за пределами территории Украины и объявлен в розыск.
Напомним, в августе 2022 года правоохранители объявили подозрение бывшему министру обороны Михаилу Ежелю по делу о "Харьковских соглашениях". Теперь же суд разрешил его арест.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.