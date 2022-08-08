Экс-министра обороны подозревают в госизмене за "Харьковские соглашения"

Бывшего министра обороны Михаила Ежеля подозревают в государственной измене за подписание "Харьковских соглашений", которые способствовали оккупации Россией Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

Ежель был адмиралом и главнокомандующим Военно-Морских сил, поэтому понимал риски пребывания российского флота на территории Украины. Однако он согласовал весь пакет документов, даже не посетив заседание Кабмина, где обсуждались соглашения.

"Из-за этого были созданы условия для продления пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет, что способствовало наращиванию военной техники и личного состава Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Экс-министру объявили подозрение за государственную измену, совершенную по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УКУ).

Стоит отметить, что 21 апреля 2010 года тогдашний президент Виктор Янукович подписал от имени Украины соглашение с РФ, которым на 25 лет продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе якобы под предлогом получения скидки на газ.