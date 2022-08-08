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Экс-министра обороны подозревают в госизмене за "Харьковские соглашения"

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Киев, Понедельник 08 августа 2022 14:31
Экс-министра обороны подозревают в госизмене за "Харьковские соглашения" Фото: бывший министр обороны Михаил Ежель (wikipedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Бывшего министра обороны Михаила Ежеля подозревают в государственной измене за подписание "Харьковских соглашений", которые способствовали оккупации Россией Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Ежель был адмиралом и главнокомандующим Военно-Морских сил, поэтому понимал риски пребывания российского флота на территории Украины. Однако он согласовал весь пакет документов, даже не посетив заседание Кабмина, где обсуждались соглашения.

"Из-за этого были созданы условия для продления пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет, что способствовало наращиванию военной техники и личного состава Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Экс-министру объявили подозрение за государственную измену, совершенную по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УКУ).

Стоит отметить, что 21 апреля 2010 года тогдашний президент Виктор Янукович подписал от имени Украины соглашение с РФ, которым на 25 лет продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе якобы под предлогом получения скидки на газ.

Напомним, ранее подозрение в госизмене объявили Януковичу и его премьер-министру Николаю Азарову.

Кроме того, в июле 2022-го двум бывшим министрам времен Януковича также объявили подозрение. Речь идет об экс-главе МИД Константине Грищенко и экс-главе Минюста Александре Лавриновиче.

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ГБР Министерство обороны Украины Украина Российская Федерация госизмена
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