Справа про хабар в Офісі генпрокурора: одного з фігурантів відправили до СІЗО

Що відомо про справу

16 липня правоохоронці повідомили, що на хабарі викрили двох прокурорів Офісу генпрокурора. Одного з них затримали на робочому місці.

Як встановило слідство, прокурори одержали 170 тисяч доларів в обмін на обіцянку закрити кримінальне провадження та зняти арешт з майна, арештованого в межах цього провадження.

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