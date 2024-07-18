Справа про хабар в Офісі генпрокурора: одного з фігурантів відправили до СІЗО

Суд обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи про хабар в Офісі генпрокурора. Прокурора взяли під варту з можливістю вийти під заставу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у Telegram.
Вищий антикорупційний суд 18 липня обрав запобіжний захід прокурору Офісу генпрокурора, якого викрили на хабарі у 170 тисяч доларів.
Суд частково підтримав позицію прокурора САП та застосував до прокурора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення 4 млн гривень застави.
Якщо фігурант вийде під заставу, на нього одягнуть електронний браслет.
Як повідомило РБК-Україна джерело у правоохоронних органах, мова йде про Олега Гунька.
Також джерело додало, що підозрювані в розмовах вказували, що нібито "узгоджували свої дії із заступником генпрокурора".
"Але чи робили вони це насправді - поки невідомо", - додає співрозмовник.
16 липня правоохоронці повідомили, що на хабарі викрили двох прокурорів Офісу генпрокурора. Одного з них затримали на робочому місці.
Як встановило слідство, прокурори одержали 170 тисяч доларів в обмін на обіцянку закрити кримінальне провадження та зняти арешт з майна, арештованого в межах цього провадження.
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