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Справа про хабар в Офісі генпрокурора: одного з фігурантів відправили до СІЗО

Фото: прокурору-корупціонеру обрали запобіжнипй захід (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Суд обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи про хабар в Офісі генпрокурора. Прокурора взяли під варту з можливістю вийти під заставу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у Telegram.

Вищий антикорупційний суд 18 липня обрав запобіжний захід прокурору Офісу генпрокурора, якого викрили на хабарі у 170 тисяч доларів.

Суд частково підтримав позицію прокурора САП та застосував до прокурора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення 4 млн гривень застави.

Якщо фігурант вийде під заставу, на нього одягнуть електронний браслет.

Як повідомило РБК-Україна джерело у правоохоронних органах, мова йде про Олега Гунька. 

Також джерело додало, що підозрювані в розмовах вказували, що нібито "узгоджували свої дії із заступником генпрокурора". 

"Але чи робили вони це насправді - поки невідомо", - додає співрозмовник.

Що відомо про справу

16 липня правоохоронці повідомили, що на хабарі викрили двох прокурорів Офісу генпрокурора. Одного з них затримали на робочому місці.

Як встановило слідство, прокурори одержали 170 тисяч доларів в обмін на обіцянку закрити кримінальне провадження та зняти арешт з майна, арештованого в межах цього провадження.

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СудКорупціяЗапобіжний західОфіс Генпрокурора