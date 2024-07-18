Дело о взятке в Офисе генпрокурора: одного из фигурантов отправили в СИЗО

Суд избрал меру пресечения одному из фигурантов дела о взятке в Офисе генпрокурора. Прокурора взяли под стражу с возможностью выйти под залог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.
Высший антикоррупционный суд 18 июля избрал меру пресечения прокурору Офиса генпрокурора, разоблаченного на взятке в 170 тысяч долларов.
Суд частично поддержал позицию прокурора САП и применил к прокурору меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения 4 млн гривен залога.
Если фигурант выйдет под залог, на него наденут электронный браслет.
16 июля правоохранители сообщили, что на взятке разоблачили двух прокуроров Офиса генпрокурора. Один из них был задержан на рабочем месте.
Как установило следствие, прокуроры получили 170 тысяч долларов в обмен на обещание закрыть уголовное производство и снять арест с имущества, арестованного в рамках этого производства.
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