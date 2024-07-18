Дело о взятке в Офисе генпрокурора: одного из фигурантов отправили в СИЗО

Что известно о деле

16 июля правоохранители сообщили, что на взятке разоблачили двух прокуроров Офиса генпрокурора. Один из них был задержан на рабочем месте.

Как установило следствие, прокуроры получили 170 тысяч долларов в обмен на обещание закрыть уголовное производство и снять арест с имущества, арестованного в рамках этого производства.

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