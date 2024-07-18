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Дело о взятке в Офисе генпрокурора: одного из фигурантов отправили в СИЗО

Фото: прокурору-коррупционеру избрали меру пресечения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Суд избрал меру пресечения одному из фигурантов дела о взятке в Офисе генпрокурора. Прокурора взяли под стражу с возможностью выйти под залог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.

Высший антикоррупционный суд 18 июля избрал меру пресечения прокурору Офиса генпрокурора, разоблаченного на взятке в 170 тысяч долларов.

Суд частично поддержал позицию прокурора САП и применил к прокурору меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения 4 млн гривен залога.

Если фигурант выйдет под залог, на него наденут электронный браслет.

 

Что известно о деле

16 июля правоохранители сообщили, что на взятке разоблачили двух прокуроров Офиса генпрокурора. Один из них был задержан на рабочем месте.

Как установило следствие, прокуроры получили 170 тысяч долларов в обмен на обещание закрыть уголовное производство и снять арест с имущества, арестованного в рамках этого производства.

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СудКоррупцияМера пресеченияОфис Генпрокурора