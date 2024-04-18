Справа Гринкевичів: суд скасував арешт на майно родини

Справа Гринкевича

Львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу повідомили про дві підозри.Гринкевич хотів дати хабар одному з керівників ДБР у 500 тис. доларів. Також ДБР порушило кілька кримінальних проваджень за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

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