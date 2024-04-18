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Справа Гринкевичів: суд скасував арешт на майно родини

Фото: Ігор та Роман Гринкевичі (facebook.com)
Автор: Анастасія Гришкова

Шевченківський районний суд міста Києва скасував арешт майна львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Раніше арешт був накладений раніше на будівлю, приміщення та земельну ділянку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NGL.media.

 Зазначається, що 22 січня 2024 року Печерський районний суд міста Києва арештував майно "ВТ Девелопмент" у Львові, а саме:

  • нежитлова будівля у Львові по вулиці Героїв УПА, площею 3119,6 м²;
  • земельна ділянка площею 0,1538 га;
  • нежитлові приміщення холодильника-розподільника у Львові по вулиці Данила Апостола, площею 1758,3 м².

У суді представник "ВТ Девелопмент" заявив, що майно компанії не пов’язане з договорами, які укладали компанії Гринкевича. 

Суд встановив, що ДБР не надало доказів протиправної діяльності "ВТ Девелопмент", а його посадовим особам не повідомили про підозру. Тому суд постановив скасувати арешт майна.

Справа Гринкевича

Львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу повідомили про дві підозри.Гринкевич хотів дати хабар одному з керівників ДБР у 500 тис. доларів. Також ДБР порушило кілька кримінальних проваджень за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

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