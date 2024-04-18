Дело Гринкевичей: суд отменил арест на часть имущества семьи

Дело Гринкевича

Львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу сообщили о двух подозрениях. Гринкевич хотел дать взятку одному из руководителей ДБР в 500 тыс. долларов. Также ДБР возбудило несколько уголовных производств по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ.

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