Справа Гринкевичів: суд скасував арешт на майно родини

Шевченківський районний суд міста Києва скасував арешт майна львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Раніше арешт був накладений раніше на будівлю, приміщення та земельну ділянку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NGL.media .

Суд встановив, що ДБР не надало доказів протиправної діяльності "ВТ Девелопмент", а його посадовим особам не повідомили про підозру. Тому суд постановив скасувати арешт майна.

У суді представник "ВТ Девелопмент" заявив, що майно компанії не пов’язане з договорами, які укладали компанії Гринкевича.

Зазначається, що 22 січня 2024 року Печерський районний суд міста Києва арештував майно "ВТ Девелопмент" у Львові, а саме:

Справа Гринкевича

Львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу повідомили про дві підозри.Гринкевич хотів дати хабар одному з керівників ДБР у 500 тис. доларів. Також ДБР порушило кілька кримінальних проваджень за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

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