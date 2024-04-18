Справа Гринкевичів: суд скасував арешт на майно родини
Шевченківський районний суд міста Києва скасував арешт майна львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Раніше арешт був накладений раніше на будівлю, приміщення та земельну ділянку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NGL.media.
Зазначається, що 22 січня 2024 року Печерський районний суд міста Києва арештував майно "ВТ Девелопмент" у Львові, а саме:
- нежитлова будівля у Львові по вулиці Героїв УПА, площею 3119,6 м²;
- земельна ділянка площею 0,1538 га;
- нежитлові приміщення холодильника-розподільника у Львові по вулиці Данила Апостола, площею 1758,3 м².
У суді представник "ВТ Девелопмент" заявив, що майно компанії не пов’язане з договорами, які укладали компанії Гринкевича.
Суд встановив, що ДБР не надало доказів протиправної діяльності "ВТ Девелопмент", а його посадовим особам не повідомили про підозру. Тому суд постановив скасувати арешт майна.
Справа Гринкевича
Львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу повідомили про дві підозри.Гринкевич хотів дати хабар одному з керівників ДБР у 500 тис. доларів. Також ДБР порушило кілька кримінальних проваджень за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.
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