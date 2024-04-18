Дело Гринкевичей: суд отменил арест на часть имущества семьи

Шевченковский районный суд Киева отменил арест на часть имущества львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Раннее арест был наложен ранее на здание, помещение и земельный участок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ухвалу суда , издание HGL и данные Opendatabot .

Суд установил, что ДБР не предоставило доказательств противоправной деятельности "ВТ Девелопмент", а его должностным лицам не сообщили о подозрении. Потому суд постановил отменить арест имущества.

В суде представитель "ВТ Девелопмент" заявил, что имущество компании не связано с договорами, заключаемыми компанией Гринкевича.

Отмечается, что 22 января 2024 Печерский районный суд города Киева арестовал имущество "ВТ Девелопмент" во Львове, а именно:

Дело Гринкевича

Львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу сообщили о двух подозрениях. Гринкевич хотел дать взятку одному из руководителей ДБР в 500 тыс. долларов. Также ДБР возбудило несколько уголовных производств по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ.

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