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Дело Гринкевичей: суд отменил арест на часть имущества семьи

Четверг 18 апреля 2024 21:44
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Дело Гринкевичей: суд отменил арест на часть имущества семьи Фото: Игорь и Роман Гринкевичи (facebook.com)
Автор: Анастасия Гришкова

Шевченковский районный суд Киева отменил арест на часть имущества львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Раннее арест был наложен ранее на здание, помещение и земельный участок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ухвалу суда, издание HGL и данные Opendatabot.

Отмечается, что 22 января 2024 Печерский районный суд города Киева арестовал имущество "ВТ Девелопмент" во Львове, а именно:

  • нежилое здание во Львове на улице Героев УПА, площадью 3119,6 м²;
  • земельный участок площадью 0,1538 га;
  • нежилое помещение холодильника-распределителя во Львове по улице Даниила Апостола площадью 1758,3 м².

В суде представитель "ВТ Девелопмент" заявил, что имущество компании не связано с договорами, заключаемыми компанией Гринкевича.

Суд установил, что ДБР не предоставило доказательств противоправной деятельности "ВТ Девелопмент", а его должностным лицам не сообщили о подозрении. Потому суд постановил отменить арест имущества.

Дело Гринкевича

Львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу сообщили о двух подозрениях. Гринкевич хотел дать взятку одному из руководителей ДБР в 500 тыс. долларов. Также ДБР возбудило несколько уголовных производств по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ.

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