Справа Гринкевича. Офіс генпрокурора просить арешт із заставою для трьох фігурантів

Зазначається, що підозрюваними є двоє керівників підприємств та їх представник. У прокуратурі не розкривають імен фігурантів, разом з тим, як повідомляли джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, йдеться про справу львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина Романа зокрема.

"У клопотаннях прокуратура просить застосувати до фігурантів запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 500 млн грн кожному", - йдеться в заяві Офісу генпрокурора.

Сьогодні, 18 січня, суд розпочав розгляд першого клопотання.

Також у прокуратурі додали, що ще "одного учасника злочинної організації оголошено у розшук".

Справа Гринкевича

Нагадаємо, що вчора, 17 січня, стало відомо, що Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міноборони та членам злочинної організації, які завдали держбюджету України збитків на майже мільярд гривень.

Як поінформували РБК-Україна джерела в правоохоронних органах, йдеться, зокрема, про підприємців Ігоря Гринкевича та його сина Романа.

Працівники Бюро повідомили, що викрили фігурантів на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

Зазначимо, що наразі львівський бізнесмен Ігор Гринкевич перебуває в СІЗО. Так, 30 грудня 2023 року Печерський райсуд міста Києва обрав йому запобіжний захід. Його взяли під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі понад 420 млн гривень.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року львівського бізнесмена затримали під час спроби дати хабар у розмірі 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. За це він хотів "сприяння" у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.

Після чого Гринкевичу було оголошено підозру за ч. 3 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Детально про те, як у тендерах на одяг для ЗСУ перемогли будівельні фірми, чим вони займалися до цього і хто такі Гринкевичі, - читайте в матеріалі РБК-Україна.