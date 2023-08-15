Справа Фірташа: ще трьом керівникам облгазів повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру головам правлінь Волиньгазу, Криворіжгазу та Чернігівгазу, які причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

Зазначається, що СБУ та БЕБ продовжують розслідувати корупційні схеми підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа та топменеджменту підконтрольних йому компаній.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність голів правлінь Волиньгазу, Криворіжгазу та Чернігівгазу.

Повідомляється, що ці компанії фактично контролюються менеджментом ТОВ "Регіональна газова компанія" (РГК, афілійована до Фірташа), яке загалом управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України.

За матеріалами спецслужби посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Таким чином, загалом оголошено про підозру вже 11 керівникам окремих облгазів і чотирьом функціонерам фінансово-промислової групи Фірташа.

Справа Фірташа

Правоохоронці викрили масштабну схему, що полягала у розкраданні посадовцям "облгазів Фірташа" понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю газу.

Лише протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків на понад 4,2 млрд гривень.

При цьому загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд гривень.

Зазначимо, що у травні СБУ та БЕБ повідомили про підозру Фірташу та восьми топ-менеджерам його компаній.

Пізніше керівникам деяких облгазів обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою або внесення застави.

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