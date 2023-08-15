Дело Фирташа: еще троим руководителям облгазов сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении главам правлений Волыньгаза, Криворожгаза и Черниговгаза, причастных к хищению голубого топлива из газотранспортной системы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

СБУ и БЭБ продолжают расследовать коррупционные схемы подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа и топменеджмента подконтрольных ему компаний.

Правоохранители задокументировали преступную деятельность глав правлений Волыньгаза, Криворожгаза и Черниговгаза.

Сообщается, что эти компании фактически контролируются менеджментом ООО "Региональная газовая компания" (РГК, аффилированная с Фирташем), которое в целом управляет 20 гор- и облгазами, что составляет 70% всех газораспределительных сетей Украины.

По материалам спецслужбы должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Таким образом, всего объявлено о подозрении уже 11 руководителям отдельных облгазов и четырем функционерам финансово-промышленной группы Фирташа.

Дело Фирташа

Правоохранители разоблачили масштабную схему, которая заключалась в хищении должностным лицам "облгазов Фирташа" более 70% средств, которые были нужны для закупки газа.

Только в течение 2021 года незаконная деятельность фигурантов нанесла государству ущерб более чем на 4,2 млрд гривен.

При этом общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, в течение 2016-2022 годов может составлять более 18 млрд гривен.

Отметим, что в мае СБУ и БЭБ сообщили о подозрении Фирташу и восьми топ-менеджерам его компаний.

Позже руководителям некоторых облгазов избрали меру пресечения в виде содержания под стражей или внесения залога.

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