Справа Боголюбова щодо санкцій. Верховний Суд виніс рішення по сплаті судового збору

Як зазначено в ухвалі від 10 липня 2025 року, адвокат Боголюбова, Юрій Сухов просив суд про звільнення свого клієнта від сплати судового збору. Він пояснив, що через дію указу президента №81/2025, яким було введено персональні санкції, його підзахисний фактично позбавлений доступу до своїх фінансових активів і не може здійснювати платежі. Це підтверджується банківськими відмітками про заборону операцій.

Суд визнав, що блокування активів унеможливило сплату збору, та, посилаючись на Конституцію України, Кодекс адміністративного судочинства та практику Європейського суду з прав людини, ухвалив частково задовольнити клопотання. Сплату судового збору відстрочено до ухвалення рішення у справі.

Крім того, Верховний Суд відкрив провадження за позовом Боголюбова до Президента України, в якому підприємець просить визнати протиправною бездіяльність глави держави щодо розгляду його звернення та невнесення на розгляд РНБО пропозицій про скасування санкцій. Справу розглядатиме колегія суддів у складі п’яти осіб у спрощеному позовному провадженні. Розгляд призначено на 3 вересня 2025 року.

Думка юриста

Як каже юрист Клим Братківський, цей випадок демонструє цікаву правову колізію: санкції, які блокують активи, водночас ускладнюють або роблять неможливим доступ до правосуддя для особи під санкціями.

"Суд цілком обґрунтовано врахував практику ЄСПЛ та українське законодавство, щоб гарантувати позивачу право на захист. Проте слід зазначити, що до цього часу Геннадій Боголюбов вже під санкціями подавав позови і йому якось вдавалось сплатити судовий збір", - додав він.