Дело Боголюбова относительно санкций. Верховный Суд вынес решение по уплате судебного сбора

Как указано в постановлении от 10 июля 2025 года, адвокат Боголюбова, Юрий Сухов просил суд об освобождении своего клиента от уплаты судебного сбора. Он пояснил, что из-за действия указа президента №81/2025, которым были введены персональные санкции, его подзащитный фактически лишен доступа к своим финансовым активам и не может осуществлять платежи. Это подтверждается банковскими отметками о запрете операций.

Суд признал, что блокирование активов сделало невозможным уплату сбора, и, ссылаясь на Конституцию Украины, Кодекс административного судопроизводства и практику Европейского суда по правам человека, постановил частично удовлетворить ходатайство. Уплата судебного сбора отсрочена до принятия решения по делу.

Кроме того, Верховный Суд открыл производство по иску Боголюбова к Президенту Украины, в котором предприниматель просит признать противоправной бездеятельность главы государства по рассмотрению его обращения и невнесение на рассмотрение СНБО предложений об отмене санкций. Дело будет рассматривать коллегия судей в составе пяти человек в упрощенном исковом производстве. Рассмотрение назначено на 3 сентября 2025 года.

Мнение юриста

Как говорит юрист Клим Братковский, этот случай демонстрирует интересную правовую коллизию: санкции, которые блокируют активы, одновременно затрудняют или делают невозможным доступ к правосудию для лица под санкциями.

"Суд вполне обоснованно учел практику ЕСПЧ и украинское законодательство, чтобы гарантировать истцу право на защиту. Однако следует отметить, что до этого времени Геннадий Боголюбов уже под санкциями подавал иски и ему как-то удавалось оплатить судебный сбор", - добавил он.