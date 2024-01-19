Справа на 60 млн гривень. Екс-депутат Дніпропетровської облради і його брат отримали підозри

За даними слідства, колишній депутат Дніпропетровської обласної ради та його рідний брат є бенефіціарними власниками ряду сільськогосподарських підприємств.

"З 2017 по 2021 роки вони неправомірно застосували ставку в розмірі 5 % змість 15% при сплаті дивідендів на адресу іноземної компанії, яка їм фактично і належала", - зазначають в Офісі.

Цим підозрювані порушили вимоги Конвенції про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.

"Внаслідок таких неправомірних дій до державного бюджету не надійшло 61,4 млн грн податків", - зазначають прокурори.

Їм інкриміновано умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, а також службове підроблення (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).