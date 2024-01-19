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Дело на 60 млн гривен. Экс-депутат Днепропетровского облсовета и его брат получили подозрения

Фото: Офис генпрокурора (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Бизнесменов - бывшего депутата Днепропетровского облсовета и его брата - подозревают в уклонении от уплаты более 61 млн гривен налогов. Им сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, бывший депутат Днепропетровского областного совета и его родной брат - бенефициарные владельцы ряда сельскохозяйственных предприятий.

"С 2017 по 2021 годы они неправомерно применили ставку в размере 5% вместо 15% при уплате дивидендов в адрес иностранной компании, которая им фактически и принадлежала", - отмечают в Офисе.

 

Этим подозреваемые нарушили требования Конвенции об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений в отношении налогов на доходы.

"В результате таких неправомерных действий в государственный бюджет не поступило 61,4 млн грн налогов", - отмечают прокуроры.

Им инкриминировано умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, подлог документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей, а также служебный подлог (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 УК Украины).

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