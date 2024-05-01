Справа на 10 млн. В Києві повідомлено підозру посадовцям, серед яких керівник "Автодору"

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру керівнику приватного підприємства та чотирьом його спільникам, у тому числі генеральному директору комунальної корпорації "Київавтодор" у заволодінні бюджетними коштами, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі справи

Як установлено досудовим розслідуванням, директор приватного підприємства разом із генеральним директором комунальної корпорації та трьома співучасниками під час дії воєнного стану заволоділи коштами, виділеними з місцевого бюджету на проведення робіт з капітального та поточного ремонту доріг в місті Києві, провівши закупівлю будівельних матеріалів за значно завищеною вартістю.

"Для цього підозрювані забезпечили приватному підприємству перемогу під час проведення КК "Київавтодор", КП "ШЕУ Печерського району" м. Києва, КП "ШЕУ Подільського району" м. Києва державних закупівель на проведення робіт з капітального та поточного ремонту доріг в місті Києві", - йдеться у повідомленні.

Після укладення договорів з вказаними комунальними підприємствами, підозрювані, використовуючи підконтрольне підприємство, забезпечили виготовлення та поставку асфальтобетонних сумішей, які використовувались в процесі виконання будівельних робіт, за значно завищеною вартістю.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлена причетність вказаних осіб до заволодіння бюджетними коштами, шляхом проведення неякісного ремонту доріг.

"Відповідно до висновків експертиз, розмір завданих збитків становить близько 10 млн грн.", - зазначили в прокуратурі.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним.