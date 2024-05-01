Дело на 10 млн. В Киеве сообщено подозрение чиновникам, среди которых глава "Автодора"

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении руководителю частного предприятия и четырем его сообщникам, в том числе генеральному директору коммунальной корпорации "Киевавтодор" в завладении бюджетными средствами, в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали дела

Как установлено досудебным расследованием, директор частного предприятия вместе с генеральным директором коммунальной корпорации и тремя соучастниками во время действия военного положения завладели средствами, выделенными из местного бюджета на проведение работ по капитальному и текущему ремонту дорог в Киеве, проведя закупку строительных материалов по значительно завышенной стоимости.

"Для этого подозреваемые обеспечили частному предприятию победу во время проведения УК "Киевавтодор", КП "ПЭУ Печерского района", г. Киева, КП "ПЭУ Подольского района", г. Киева, государственных закупок на проведение работ по капитальному и текущему ремонту дорог в городе Киеве", - говорится в сообщении.

После заключения договоров с указанными коммунальными предприятиями подозреваемые, используя подконтрольное предприятие, обеспечили изготовление и поставку асфальтобетонных смесей, которые использовались в процессе выполнения строительных работ, по значительно завышенной стоимости.

Кроме того, досудебным расследованием установлена причастность указанных лиц к завладению бюджетными средствами путем проведения некачественного ремонта дорог.

"Согласно выводам экспертиз, размер нанесенного ущерба составляет около 10 млн грн.", - отметили в прокуратуре.

В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения подозреваемым.