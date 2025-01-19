Спрацюють лише разом. Сибіга назвав два шляхи примусити Росію до миру

Для примусу Росії до миру необхідно діяти рішуче. Наразі є два ключові шляхи, які мають працювати разом.
Про це розповів глава МЗС України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства.
Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що план досягнення справедливого миру має включати економічні й військові заходи. Він підкреслив, що тільки їхнє поєднання здатне змусити Росію припинити агресію.
"Максимальний економічний та військовий тиск включає жорсткі санкції, повне використання заморожених російських активів для підтримки України, а також надання Україні конкретної військової допомоги в достатній кількості та вчасно, щоб дозволити нашим воїнам проводити успішні військові операції", - зазначив Сибіга.
За його словами, лише такі рішучі дії змусять Москву платити високу ціну за війну, що врешті призведе до справедливого миру.
Зауважимо, днями Сибіга заявив, що Україна з великими сподіваннями дивиться на майбутні офіційні контакти з обраним президентом США Дональдом Трампом та його командою після інавгурації.
Ба більше він наголосив, що Київ сподівається на прогрес на шляху до миру.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.