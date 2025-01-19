Спрацюють лише разом. Сибіга назвав два шляхи примусити Росію до миру

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що план досягнення справедливого миру має включати економічні й військові заходи. Він підкреслив, що тільки їхнє поєднання здатне змусити Росію припинити агресію.

"Максимальний економічний та військовий тиск включає жорсткі санкції, повне використання заморожених російських активів для підтримки України, а також надання Україні конкретної військової допомоги в достатній кількості та вчасно, щоб дозволити нашим воїнам проводити успішні військові операції", - зазначив Сибіга.

За його словами, лише такі рішучі дії змусять Москву платити високу ціну за війну, що врешті призведе до справедливого миру.