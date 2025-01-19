Сработают только вместе. Сибига назвал два пути принудить Россию к миру

Для принуждения России к миру необходимо действовать решительно. Сейчас есть два ключевых пути, которые должны работать вместе.
Об этом рассказал глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства.
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что план достижения справедливого мира должен включать экономические и военные меры. Он подчеркнул, что только их сочетание способно заставить Россию прекратить агрессию.
"Максимальное экономическое и военное давление включает жесткие санкции, полное использование замороженных российских активов для поддержки Украины, а также предоставление Украине конкретной военной помощи в достаточном количестве и вовремя, чтобы позволить нашим воинам проводить успешные военные операции", - отметил Сибига.
По его словам, только такие решительные действия заставят Москву платить высокую цену за войну, что в конце концов приведет к справедливому миру.
Заметим, на днях Сибига заявил, что Украина с большими надеждами смотрит на будущие официальные контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом и его командой после инаугурации.
Более того, он подчеркнул, что Киев надеется на прогресс на пути к миру.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.