Сработают только вместе. Сибига назвал два пути принудить Россию к миру

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что план достижения справедливого мира должен включать экономические и военные меры. Он подчеркнул, что только их сочетание способно заставить Россию прекратить агрессию.

"Максимальное экономическое и военное давление включает жесткие санкции, полное использование замороженных российских активов для поддержки Украины, а также предоставление Украине конкретной военной помощи в достаточном количестве и вовремя, чтобы позволить нашим воинам проводить успешные военные операции", - отметил Сибига.

По его словам, только такие решительные действия заставят Москву платить высокую цену за войну, что в конце концов приведет к справедливому миру.