Спрацювала на випередження. ДПСУ спіймали ухилянтів, які хотіли втекти до Румунії

На Буковині прикордонники викрили канал втечі ухилянтів через державний кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку західного регіонального управління Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону здобули випереджувальну інформацію про підготовку незаконного перетину державного кордону з України в Румунію групою осіб на ділянці відділу "Фальків", - розповідає ДПСУ.

Чоловіки на "буханці" вирушили в бік кордону, але були затримані прикордонниками біля державного рубежу. Під час затримання порушники намагались втекти, але їх "спіймали".

Пізніше прикордонники з'ясували, що серед затриманих мешканці:

Київської;

Житомирської;

Дніпропетровської;

Харківської областей.

Затримані домовились з організатором каналу про їх доставку до Румунії в обхід пунктів пропуску. Останній запросив до 9 тисяч євро з людини.

Проти організатора каналу відкрито впровадження, а проти порушників - складені матеріали про адміністративне правопорушення.

Фото: ДПСУ спіймали ухилянтів, які хотіли втекти до Румунії (facebook.com/zahidnuy.kordon)