Сработала на опережение. ГПСУ поймали уклонистов, которые хотели бежать в Румынию

На Буковине пограничники разоблачили канал бегства уклонистов через государственную границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда получили опережающую информацию о подготовке незаконного пересечения государственной границы из Украины в Румынию группой лиц на участке отдела "Фальков", - рассказывает ГПСУ.

Мужчины на "буханке" отправились в сторону границы, но были задержаны пограничниками у государственной границы. Во время задержания нарушители пытались убежать, но их "поймали".

Позже пограничники выяснили, что среди задержанных жители:

Киевской;

Житомирской;

Днепропетровской;

Харьковской областей.

Задержанные договорились с организатором канала об их доставке в Румынию в обход пунктов пропуска. Последний запросил до 9 тысяч евро с человека.

Против организатора канала открыто производство, а против нарушителей - составлены материалы об административном правонарушении.

Фото: ГНСУ поймали уклонявшихся, которые хотели бежать в Румынию (facebook.com/zahidnuy.kordon)