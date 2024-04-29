Сработала на опережение. ГПСУ поймали уклонистов, которые хотели бежать в Румынию
На Буковине пограничники разоблачили канал бегства уклонистов через государственную границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
"Оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда получили опережающую информацию о подготовке незаконного пересечения государственной границы из Украины в Румынию группой лиц на участке отдела "Фальков", - рассказывает ГПСУ.
Мужчины на "буханке" отправились в сторону границы, но были задержаны пограничниками у государственной границы. Во время задержания нарушители пытались убежать, но их "поймали".
Позже пограничники выяснили, что среди задержанных жители:
- Киевской;
- Житомирской;
- Днепропетровской;
- Харьковской областей.
Задержанные договорились с организатором канала об их доставке в Румынию в обход пунктов пропуска. Последний запросил до 9 тысяч евро с человека.
Против организатора канала открыто производство, а против нарушителей - составлены материалы об административном правонарушении.
Фото: ГНСУ поймали уклонявшихся, которые хотели бежать в Румынию (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Напомним, РБК-Украина писало о том, как пограничники спасли мужчину, который бродил по горам несколько дней во время попытки бежать в Румынию.
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