Спрацювала сьома спроба. Зеленський розповів про унікальний порятунок бійця дроном

Він розповів, що операцію під назвою "ГВЕР" здійснили воїни з 1-го окремого медичного батальйону, які евакуюють поранених на сході України.

Президент додав, що операція з порятунку пораненого була унікальною - його евакуювали за допомогою наземного комплексу. Військовий провів 33 дні після важкого поранення в тимчасово окупованому населеному пункті.

"Було шість невдалих спроб евакуації і дуже щільний вогонь росіян, але все ж таки сьома спроба спрацювала, і цей наш наземний дрон допоміг - зараз поранений боєць проходить уже лікування, реабілітацію. Його життя збережене", - йдеться у заяві лідера країни.

Під час операції, яка тривала майже шість годин, дрон пошкодив колесо протипіхотною міною, проте зміг продовжити рух. На зворотному шляху в нього влучив скид із ворожого дрона, проте броньована капсула захистила воїна від уламків.

Президент наголосив, що Україна масштабуватиме технологічну основу ЗСУ. Зокрема, буде більше наземних комплексів та усіх типів дронів.

"Більше постачання сучасних рішень, які допомагають досягати результатів у бою, у забезпеченні бойових наших підрозділів, також в евакуації наших поранених воїнів", - зазначив Зеленський.

Відзначення медалями учасників операції

Український лідер додав, що сьогодні, 6 листопада, підписав указ про відзначення учасників операції державними нагородами.

Він відзначив солдатів і офіцерів 1-го окремого медичного батальйону медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".

Медаллю "За військову службу Україні" відзначено:

лейтенанта Олександра Дзюбу,

молодшого сержанта Данила Кутняка,

молодшого сержанта Микиту Нестерчука,

капітана Геннадія Новікова,

молодшого сержанта Ярослава Плєхова,

солдата Кирила Сєрикова,

молодшого сержанта Юрія Трунякова.

Медаллю "За врятоване життя" відзначено:

солдата Вадима Каплуна,

старшого солдата Олексія Наумова,

молодшого сержанта Антіна Рощіна

старшого солдата Сергія Юлдашева.

Медаллю "Захиснику Вітчизни" відзначено майора медичної служби Асана Чарухова.