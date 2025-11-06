Сработала седьмая попытка. Зеленский рассказал об уникальном спасении бойца дроном

Украинские военные осуществили уникальную операцию по спасению раненого с помощью наземного дрона. Это удалось сделать только с седьмой попытки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
Он рассказал, что операцию под названием "ГВЕР" осуществили воины из 1-го отдельного медицинского батальона, которые эвакуируют раненых на востоке Украины.
Президент добавил, что операция по спасению раненого была уникальной - его эвакуировали с помощью наземного комплекса. Военный провел 33 дня после тяжелого ранения во временно оккупированном населенном пункте.
"Было шесть неудачных попыток эвакуации и очень плотный огонь россиян, но все же седьмая попытка сработала, и этот наш наземный дрон помог - сейчас раненый боец проходит уже лечение, реабилитацию. Его жизнь сохранена", - говорится в заявлении лидера страны.
Во время операции, которая длилась почти шесть часов, дрон повредил колесо противопехотной миной, однако смог продолжить движение. На обратном пути в него попал сброс с вражеского дрона, однако бронированная капсула защитила воина от обломков.
Президент подчеркнул, что Украина будет масштабировать технологическую основу ВСУ. В частности, будет больше наземных комплексов и всех типов дронов.
"Больше поставки современных решений, которые помогают достигать результатов в бою, в обеспечении боевых наших подразделений, также в эвакуации наших раненых воинов", - отметил Зеленский.
Украинский лидер добавил, что сегодня, 6 ноября, подписал указ о награждении участников операции государственными наградами.
Он отметил солдат и офицеров 1-го отдельного медицинского батальона медалями "За воинскую службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".
Медалью "За воинскую службу Украине" отметили:
Медалью "За спасенную жизнь" отметили:
Медалью "Защитнику Отечества" отмечен майор медицинской службы Асан Чарухов.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия делает ставку на высокотехнологичное вооружение. Он рассказал, что в этом году в войска планируется передать 15 тысяч наземных роботизированных платформ различного назначения.