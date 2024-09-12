Споживчі настрої українців значно покращилися після тривалого періоду песимізму

Індекс поточного становища зріс і складає 58,1 п., що на 4,3 п. вище за рівень цього показника у липні. Індекс економічних очікувань зріс на 13,7 п. та складає 94,6 п.

У серпні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 6,3 п. та складає 118,8 п. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 4,8 п. та складає 183,1 п.. Індекс девальваційних очікувань зменшився на 7,3 п. та складає 162,5 п.

"Обережна тенденція до відновлення, яку ми спостерігали в липні 2024 року, в серпні перетворилася на стійке зростання Індексу споживчих настроїв. Також покращуються очікування щодо інфляції та девальвації. Водночас, це ще не можна вважати показниками відновлення економіки, зважаючи на тривалий і непередбачуваний перебіг війни. Швидше, ми спостерігаємо відновлення споживчих настроїв та економічних очікувань після значного зростання негативних настроїв, що сталося наприкінці весни - на початку літа", - коментують аналітики Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.