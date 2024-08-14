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Як змінилася економічна та політична ситуація за останній рік: оцінка українців

Україна, Середа 14 серпня 2024 09:34
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Як змінилася економічна та політична ситуація за останній рік: оцінка українців Фото: економічна та політична ситуація погіршилася, вважають українці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українці більш негативно оцінюють ситуацію в країні. За винятком особистого матеріального становища, серед оцінок усіх сфер спостерігається зростання частки тих, хто вказує на погіршення:

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Вважають, що економічна ситуація в країні за останній рік погіршилась, 83% опитаних, 10% – що не змінилась, ще 2% бачать покращення.

Як змінилася економічна та політична ситуація за останній рік: оцінка українців

Політична ситуація в країні погіршилась на думку 64% респондентів; не змінилась на думку 22%, про покращення говорять 7%.

Про погіршення відчуття впевненості щодо майбутнього зазначили 57%; для чверті воно не зазнало змін за останній рік, для майже 10% – покращилось, найбільше таких серед найстаршої вікової категорії.

Матеріальне становище родини тією або іншою мірою погіршилось у 60%, не змінилось для 35%, покращилось для 4%.

Як змінилася економічна та політична ситуація за останній рік: оцінка українців

Опитування проведено 5-12 липня 2024 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Нагадаємо, дані опитувань з початку 2024 року демонструють значне зниження довіри українців до уряду, парламенту та президента.

Водночас дані статистики свідчать про зростання реальних доходів населення, тому заяви 60% про погіршення особистого матеріального становища не відповідають реальній ситуації.

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