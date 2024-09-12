Потребительские настроения украинцев значительно улучшились после длительного пессимизма

Индекс текущего положения вырос и составляет 58,1 п., что на 4,3 п. выше уровня этого показателя в июле. Индекс экономических ожиданий вырос на 13,7 п. и составляет 94,6 п.

В августе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 6,3 п. и составляет 118,8 п. Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 4,8 п. и составляет 183,1 п. Индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 7,3 п. составляет 162,5 п.

"Осторожная тенденция к восстановлению, которую мы наблюдали в июле 2024 года, в августе превратилась в устойчивый рост Индекса потребительских настроений. Также улучшаются ожидания по инфляции и девальвации. В то же время, это еще нельзя считать показателями восстановления экономики, учитывая длительное и непредсказуемое течение войны. Скорее мы наблюдаем восстановление потребительских настроений и экономических ожиданий после значительного роста негативных настроений, которое произошло в конце весны - в начале лета”, - комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равняется 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.