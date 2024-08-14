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Потребительские настроения украинцев улучшились после многомесячного падения

Украина, Среда 14 августа 2024 14:00
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Потребительские настроения украинцев улучшились после многомесячного падения Фото: Индекс потребительских настроений украинцев вырос (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Индекс потребительских настроений украинцев в июле 2024 года вырос на 7,3 пункта и составил 70,1 п. Выросли все составляющие индикатора.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего положения вырос на 2,9 п. до 53,8 пункта. Индекс экономических ожиданий в июле вырос на 7,3 п. и составляет 80,9 пункта.

Потребительские настроения украинцев улучшились после многомесячного падения

В июле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 0,7 п. и составил 125 п. Индекс инфляционных ожиданий остался на уровне предыдущего месяца. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 2,8 п. и составляет 169,8 п.

Потребительские настроения украинцев улучшились после многомесячного падения

"После многомесячного падения всех ключевых показателей потребительской уверенности мы видим тенденцию к восстановлению в июле 2024 года. В июле мы наблюдаем значимое повышение как потребительских настроений населения, так и более положительную оценку экономических ожиданий. Индекс текущего положения без значимых изменений, и в целом сопоставимый с аналогичным периодом в прошлом году", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значения равняются 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.

Напомним, по данным опроса группы "Рейтинг", в июле 83% опрошенных считают, что экономическая ситуация в стране за последний год ухудшилась, 10% - что не изменилось, еще 2% видят улучшение. Материальное положение семьи в той или иной степени ухудшилось в 60%, не изменилось на 35%, улучшилось на 4%.

Однако данные статистики свидетельствуют о росте реальных доходов населения, поэтому заявления 60% об ухудшении личного материального положения не соответствуют реальному положению дел.

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