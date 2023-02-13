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Споживання зростає, однак дефіцит відсутній: в "Укренерго" описали ситуацію зі світлом

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Понеділок 13 лютого 2023 11:20
Споживання зростає, однак дефіцит відсутній: в "Укренерго" описали ситуацію зі світлом Фото: в "Укренерго" описали ситуацію зі світлом (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні, після вихідних, поступово зростає споживання, що є традиційним для початку робочого тижня. Водночас дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

Відсутність дефіциту пояснюється підключенням додаткових енергоблоків на декількох теплових електростанціях, внаслідок чого зросло виробництво електроенергії.

"Також через повінь інтенсивно працюють гідроелектростанції. Збільшення світлового дня та ясна погода сприяють генерації з відновлюваних джерел енергії. Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини", - пише пресслужба.

Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання поки що не доводились до областей, а заміри споживання проводяться відповідно до графіка.

"Однак через пошкоджену мережеву інфраструктуру в Одесі діють графіки погодинних відключень. У Київській, Хмельницькій, Житомирській областях та у місті Київ у міру зростання споживання теж можливе застосування відключень відповідно до графіків операторів систем розподілу для уникнення ризику перевантаження обладнання", - додає "Укренерго".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ДТЕК попередили про можливі графіки відключення електропостачання з початку робочого тижня.

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