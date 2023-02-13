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Потребление растет, однако дефицит отсутствует: в "Укрэнерго" описали ситуацию со светом

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Понедельник 13 февраля 2023 11:20
Потребление растет, однако дефицит отсутствует: в "Укрэнерго" описали ситуацию со светом Фото: в "Укрэнерго" описали ситуацию со светом (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине, после выходных, постепенно растет потребление, традиционное для начала рабочей недели. В то же время, дефицит мощности в энергосистеме пока отсутствует.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

Отсутствие дефицита объясняется подключением дополнительных энергоблоков на нескольких тепловых электростанциях, в результате чего возросло производство электроэнергии.

"Также из-за наводнения интенсивно работают гидроэлектростанции. Увеличение светового дня и ясная погода способствуют генерации из возобновляемых источников энергии. Также продолжается импорт электроэнергии из Словакии", - пишет пресс-служба.

Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления пока не доводились до областей, а замеры потребления проводятся в соответствии с графиком.

"Однако из-за поврежденной сетевой инфраструктуры в Одессе действуют графики почасовых отключений. В Киевской, Хмельницкой, Житомирской областях и в городе Киев по мере роста потребления тоже возможно применение отключений в соответствии с графиками операторов систем распределения во избежание риска перегрузки оборудования", - добавляет "Укрэнерго".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ДТЭК предупредили о возможных графиках отключения электроснабжения с начала рабочей недели.

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