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Споживання зростає через спеку. Коли сьогодні відключатимуть світло

Фото: в Україну повернули відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні з 19 серпня повертають графіки відключень світла. Споживання електроенергії продовжує зростати через спеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

Як зазначили в прес-службі, станом на 9:30, рівень споживання на 2,5% вищий, ніж у попередній робочий день – п’ятницю, 16 серпня. Це зумовлено поширенням спеки на більшість областей України.

"Укренерго" публікує дані щодо підвищення температури.

Вчора, 18 серпня, максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,3% вищим, ніж попередньої неділі, 11 серпня.

"Через зростання обсягу дефіциту потужності в енергосистемі - сьогодні з 17:00 до 21:00 будуть застосовуватись заходи обмеження споживання для всіх категорій споживачів, крім критичної інфраструктури та підприємств, що оплачують понад 80% імпорту електроенергії для власних потреб. В зазначені години буде застосовуватись одна черга відключень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 19 серпня в Україні повернули графіки відключень світла через спеку.

Як заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, в компанії вважають, що наступний тиждень саме робочі дні з понеділка по п'ятницю буде збільшене навантаження на енергосистему.

За його словами, традиційно у вихідні дні споживання спадає, і субота і неділя наступного тижня "обіцяють бути все-таки легшими".

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УкренергоВідключеня світла