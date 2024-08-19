Споживання зростає через спеку. Коли сьогодні відключатимуть світло

Нагадаємо, з 19 серпня в Україні повернули графіки відключень світла через спеку.

Як заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, в компанії вважають, що наступний тиждень саме робочі дні з понеділка по п'ятницю буде збільшене навантаження на енергосистему.

За його словами, традиційно у вихідні дні споживання спадає, і субота і неділя наступного тижня "обіцяють бути все-таки легшими".