Споживання зростає через спеку. Коли сьогодні відключатимуть світло

В Україні з 19 серпня повертають графіки відключень світла. Споживання електроенергії продовжує зростати через спеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".
Як зазначили в прес-службі, станом на 9:30, рівень споживання на 2,5% вищий, ніж у попередній робочий день – п’ятницю, 16 серпня. Це зумовлено поширенням спеки на більшість областей України.
"Укренерго" публікує дані щодо підвищення температури.
Вчора, 18 серпня, максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,3% вищим, ніж попередньої неділі, 11 серпня.
"Через зростання обсягу дефіциту потужності в енергосистемі - сьогодні з 17:00 до 21:00 будуть застосовуватись заходи обмеження споживання для всіх категорій споживачів, крім критичної інфраструктури та підприємств, що оплачують понад 80% імпорту електроенергії для власних потреб. В зазначені години буде застосовуватись одна черга відключень", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з 19 серпня в Україні повернули графіки відключень світла через спеку.
Як заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, в компанії вважають, що наступний тиждень саме робочі дні з понеділка по п'ятницю буде збільшене навантаження на енергосистему.
За його словами, традиційно у вихідні дні споживання спадає, і субота і неділя наступного тижня "обіцяють бути все-таки легшими".