Потребление растет из-за жары. Когда сегодня будут отключать свет

Как отметили в пресс-службе, по состоянию на 9:30 уровень потребления на 2,5% выше, чем в предыдущий рабочий день – пятницу, 16 августа. Это обусловлено распространением жары на большинство областей Украины.

"Укрэнерго" публикует данные о повышении температуры.

Вчера, 18 августа, максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 3,3% выше, чем в предыдущее воскресенье, 11 августа.

"Из-за роста объема дефицита мощности в энергосистеме - сегодня с 17:00 до 21:00 будут применяться меры по ограничению потребления для всех категорий потребителей, кроме критической инфраструктуры и предприятий, оплачивающих более 80% импорта электроэнергии для собственных нужд. В указанные часы будет применяться одна очередь отключений", - говорится в сообщении.