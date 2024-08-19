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Потребление растет из-за жары. Когда сегодня будут отключать свет

Фото: в Украину вернули отключение света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине с 19 августа возвращают графики отключений света. Потребление электроэнергии продолжает расти из-за жары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Как отметили в пресс-службе, по состоянию на 9:30 уровень потребления на 2,5% выше, чем в предыдущий рабочий день – пятницу, 16 августа. Это обусловлено распространением жары на большинство областей Украины.

"Укрэнерго" публикует данные о повышении температуры.

Вчера, 18 августа, максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 3,3% выше, чем в предыдущее воскресенье, 11 августа.

"Из-за роста объема дефицита мощности в энергосистеме - сегодня с 17:00 до 21:00 будут применяться меры по ограничению потребления для всех категорий потребителей, кроме критической инфраструктуры и предприятий, оплачивающих более 80% импорта электроэнергии для собственных нужд. В указанные часы будет применяться одна очередь отключений", - говорится в сообщении.

Напомним, с 19 августа в Украине вернули графики отключений света из-за жары.

Как заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, в компании считают, что на следующую неделю именно рабочие дни с понедельника по пятницу будет увеличена нагрузка на энергосистему.

По его словам, традиционно в выходные дни потребление падает, и суббота и воскресенье на следующей неделе "обещают быть все-таки легче".

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УкрэнергоОтключения света